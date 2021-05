Wolfsburg en Weghorst gaan Champions League in, net als Dortmund

Dortmund, dat drie dagen geleden de DFB-Pokal won , zegevierde bij Mainz: 1-3. Dortmund neemt daardoor de derde plek over van Wolfsburg.

Weghorst, die in de voorselectie van Oranje voor het EK zit, trof alleen de paal.

Wolfsburg, de club van Wout Weghorst die ook in 2009 en 2015 de Champions League inging, speelde zondag met 2-2 gelijk bij Leipzig. Maximilian Philipp nam twee goals voor Wolfsburg voor zijn rekening en daarna bezorgden Justin Kluivert en Marcel Sabitzer (penalty) Leipzig een punt.

In Duitsland hebben Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg een plek in de topvier van de Bundesliga en dus deelname aan de Champions League van volgend seizoen veiliggesteld achter kampioen Bayern München en nummer twee RB Leipzig.

Die Borussen legden het fundament voor de zesde competitiezege op rij in de eerste helft. Met een mooi schot opende Raphaël Guerreiro de score en kort voor de rust trof Marco Reus doel na voorwerk van Jaden Sancho.

Na de rust stak Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, zijn neus aan het venster. Veel kansen leverde dat de nummer 13, die in februari voor het laatst had verloren, niet op. Julian Brandt besliste uit een pass van Erling Haaland het duel en in blessuretijd werd het nog 1-3 (strafschop Robin Quaison).

Zaterdag bewees het al gedegradeerde Schalke 04 streekrivaal Dortmund een dienst door Eintracht Frankfurt met 4-3 te verslaan.