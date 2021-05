Nadal verslaat Djokovic en wint voor tiende keer masterstoernooi in Rome

Rafael Nadal heeft voor de tiende keer het masterstoernooi van Rome gewonnen. De 34-jarige Spanjaard stuitte voor de zesde keer in de finale op Novak Djokovic en versloeg de vijfvoudig winnaar voor de vierde keer: 7-5, 1-6, 6-3.

Aan het einde van de eerste set liet de eerste service van Djokovic het afweten en Nadal profiteerde gretig. Hij sloot de set af met zijn vijftiende forehandwinner, maar dat wapen liet hem in de steek in de tweede set, waarin hij er slechts vier sloeg en Djokovic duidelijk de baas was.

In de derde set herpakte Nadal zich en liep hij uit naar een 5-2 voorsprong. Op de service van Djokovic liet hij zijn eerste matchpoint onbenut, maar in zijn eigen servicegame was zijn tweede wel raak.