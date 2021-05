Atlético en Real maken geen fout in Spaanse titelstrijd, Barcelona haakt af

Luis Suárez heeft de winnende goal voor Atlético Madrid gemaakt - AFP

De kampioensstrijd in de Spaanse competitie blijft ongemeend spannend. Barcelona mag dan door een thuisnederlaag tegen Celta de Vigo definitief zijn afgehaakt, zowel Atlético Madrid (2-1 winst op Osasuna) als Real Madrid (1-0 zege bij Athletic Club) maakt over een week op de slotdag van La Liga nog aanspraak op de titel in La Liga. Atlético wacht met een voorsprong van twee punten op Real Madrid nog een uitbeurt tegen Real Valladolid, terwijl de titelhouder in eigen huis tegen Villarreal speelt. Als Real Madrid op gelijke hoogte komt met de rivaal uit eigen stad, gaat het opnieuw met het kampioenschap aan de haal, omdat in Spanje dan het onderlinge resultaat doorslaggevend is.

Stand aan kop La Liga - NOS

Geen fortuin Koploper Atlético Madrid reeg in eigen huis voor rust de kansen aaneen tegen middenmoter Osasuna. Met name Luis Suárez had herhaaldelijk de openingstreffer op zijn schoen, maar die kwam er niet. Eén keer stond de paal in de weg. Ook Saul ontbrak het aan het broodnodige fortuin: zijn afstandsschot schampte de staander aan de voor hem verkeerde kant. Een kwartier na rust dacht Atlético de ban te breken, toen een door Saul met het hoofd verlengde vrije trap bij Stefan Savic terechtkwam en de Montenegrijn het doel vond. Hij scoorde echter in buitenspelpositie, zo leerde navraag bij de VAR. Ook een treffer van Yannick Carrasco kwam wegens buitenspel niet op het scorebord.

Ante Budimir kopt Osasuna naar een voorsprong tegen Atlético - Pro Shots

Tot overmaat van ramp had Osasuna een kwartier voor tijd bij een van de spaarzame tegenaanvallen wel succes. De kopbal van Ante Budimir werd weliswaar gekeerd door doelman Jan Oblak, maar de Sloveen deed dat achter de doellijn: 0-1. Zes minuten later bediende João Félix met een subtiel passje Renan Lodi die de gelijkmaker achter Sergio Herrera joeg: 1-1. Het laatste woord was dan toch aan Suárez. De Uruguyaan, die de afgelopen jaren het shirt van Barcelona droeg maar daar weg moest, stond op de strafschopstip klaar om de teruggelegde bal van Carrasco in de hoek te plaatsen. Het was pas zijn eerste doelpunt sinds 21 maart, maar wel meteen weer een heel belangrijke: 2-1. Carambole Real Madrid kon tegen Athletic Club aanvankelijk geen potten breken, maar ook de gastheren waren niet bij machte gevaarlijk te worden. Na rust werd het niet veel enerverender in San Mamés in Bilbao, maar viel er in de 68ste minuut wel een doelpunt.

Nacho en Casemiro, de man van het doelpunt en die van de assist - Pro Shots

Na een mislukte Real-hoekschop caramboleerde een voorzet van Casemiro, die even daarvoor bijna succes had gehad met een kopbal, op gelukkige wijze via het scheenbeen van Nacho pardoes in het doel: 0-1. Dat Karim Benzema in buitenspelpositie een overstapje maakte bij de lage voorzet, wuifde de arbitrage weg. Tien man Barcelona Barcelona, de nummer drie op de ranglijst, was slechts gebaat bij drie punten en daar was de ploeg van trainer Ronald Koeman aardig naar op weg toen na een half uur Sergio Busquets met een lange pass Lionel Messi vond. De Argentijn knikte tegendraads de 1-0 in de touwen. Tien minuten later verraste Santi Mina met een verdekt schot Barcelona-doelman Marc-Andre ter Stegen: 1-1. Barcelona, dat het zonder de geschorste Frenkie de Jong moest doen, probeerde na rust uit alle macht opnieuw op voorsprong te komen. Echt gevaarlijk werd de thuisploeg echter zelden.

Een balende Lionel Messi na de tegentreffer van Celta - AFP