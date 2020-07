'Recordaantal moorden op milieuactivisten'

Vorig jaar is volgens de ngo Global Witness een recordaantal milieuactivisten om het leven gebracht. De organisatie telde 212 dodelijke slachtoffers. "Ontelbaar meer is het zwijgen opgelegd door geweld, arrestaties, bedreigingen of rechtszaken."

Global Witness becijfert dat er sinds het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 gemiddeld wekelijks vier milieuactivisten om het leven komen. Vorig jaar viel meer dan de helft van de doden in twee landen: Colombia (64) en de Filipijnen (43).

In het laatste land kwam onder anderen Datu Kaylo Bontolan om het leven. Hij verzette zich tegen illegale mijnbouw en verdedigde de rechten van de inheemse Manobo-bevolking tegen de exploitatie van hun grond.

Vooral mensen die zich verzetten tegen mijnbouw liepen vorig jaar risico om slachtoffer te worden. Er vielen onder hen 50 doden, vooral in Azië en Latijns-Amerika. Ook activisten die protesteren boskap lopen veel risico.

Global Witness licht ook het Roemeense slachtoffer Liviu Pop eruit. De ranger werd doodgeschoten nadat hij bij leven bossen had beschermd. In het land worden die massaal gekapt door criminele bendes, zegt de ngo.