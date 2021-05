Keeper houdt Liverpools hoop op Champions League levend met winnende goal

Liverpool heeft in zijn jacht op een plek bij de beste vier van Engeland en dus een ticket voor de Champions League een belangrijke 2-1 overwinning op West Bromwich Albion geboekt. Doelman Alisson Becker was in de 95ste minuut de onverwachte matchwinner.

Het al gedegradeerde West Brom had veel minder balbezit, maar was zeker voor de rust af en toe best gevaarlijk. Na een kwartier schoot Hal Robson-Kanu zelfs heel beheerst de 1-0 binnen. Mohamed Salah verzorgde nog voor de rust met z'n 22ste goal van het seizoen de gelijkmaker.

Alisson kopt corner binnen

Na rust werd van beide ploegen een goal afgekeurd. Daarnaast miste Liverpool nog een reeks kansen, maar in de extra tijd ging Alisson mee met een hoekschop en hij kopte feilloos raak.

Dankzij de zege staat Liverpool vijfde op een punt van nummer vier Chelsea.