Songfestival officieel geopend, niet alle delegaties over de loper

Jeangu Macrooy op de loper met zijn tweelingbroer rechts - ANP

Het Eurovisie Songfestival 2021 is officieel van start gegaan met een openingsceremonie bij de Cruise Terminal Rotterdam. De bijna 40 zangers en zangeressen uit alle deelnemende landen presenteerden zich, zoals gebruikelijk, enthousiast op de rode loper. Die loper is dit jaar overigens turquoise, de kleur van de hoofdsponsor. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar minder journalisten toegelaten en moeten de artiesten afstand van elkaar houden. Op een enkele artiest na, droeg bijna niemand een mondkapje. De Franse Barbara Pravi ging gekleed in couture, de Russische act droeg traditionele kleding en verklapte dat ze tijdens haar optreden zo'n bolle rok zal dragen, dat ze zich vanzelf aan de anderhalvemetermaatregel kan houden.

De deelnemers werden welkom geheten door onder andere de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. "Als ik door de stad loop, heb ik het gevoel dat de stad wat te vieren heeft", zei Aboutaleb, die vertelde geen groot songfestivalkenner te zijn, maar wel de finale bij te wonen. Hij riep de deelnemers op om zich "open te stellen voor anderen" en zei te hopen dat het evenement mensen "weer hoop en perspectief zou geven". Goede sfeer Artiesten spraken over de boodschap van hun liedje en hun ervaringen in Nederland. De meeste deelnemers zijn enthousiast over de organisatie, het podium en de goede onderlinge sfeer tussen iedereen. Ter gelegenheid van het Songfestival kleurt de Erasmusbrug rood-wit-blauw:

Jeangu Macrooy, die Nederland vertegenwoordigt, verscheen met zijn tweelingbroer op de rode loper. "Hier optreden is overweldigend, ik voel de energie. We zijn erg blij dat dit verhaal wordt vastgelegd door de camera's. Het is geweldig om mijn broer bij me op het podium te hebben." Macrooy zei tevreden te zijn over de repetities. "Nu moeten alleen nog de puntjes op de i worden gezet." Samen met zijn achtergrondzangers zong hij a capella zijn songfestivalnummer 'Birth of New Age' en legde hij de betekenis uit van "Yu no man broko mi", de zin die meermaals terugkeert in de tekst. Veel kijkers reageerden op Twitter lovend op het a capella optreden: