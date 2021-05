EK-loze zomer dreigt voor Gakpo, Koopmeiners en Timber: 'Sowieso geen Jong Oranje'

"In het slechtste geval vallen die jongens tussen wal en schip", zegt Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi in NOS Langs de Lijn. "Dat is de consequentie van hoe het nu is georganiseerd. Met Jong Oranje gaan ze definitief niet naar het EK."

Onder de spelers die zich vanaf 24 mei in Zeist kunnen gaan bewijzen zitten Gakpo, Koopmeiners en Timber. Op grond van hun leeftijd komen ook Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal nog in aanmerking voor Jong Oranje. "Die gaan voor Oranje, maar de voorselectie is geen garantie voor een plek in de EK-selectie."

'Hoeven ons niet te schamen voor selectie'

"We hebben bewust gezegd: Frank selecteert spelers die hij eventueel denkt nodig te hebben", zegt Van de Looi. "Ze krijgen nul garanties, maar ik mag hopen dat ze zich in de kijker spelen."

Van de Looi legt zich neer bij het missen van belangrijke spelers die misschien niet eens naar het EK gaan met het grote Oranje. "Het Nederlands elftal is leidend. Als die jongens zich zo goed ontwikkelen dat ze in de voorselectie van Oranje komen is dat prachtig. Wij hoeven ons niet te schamen voor onze selectie."