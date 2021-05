Tribune in synagoge Westelijke Jordaanoever stort in: 132 gewonden, '2 doden'

In een synagoge in een nederzetting van Joodse kolonisten nabij Jeruzalem is een tribune ingestort. Volgens reddingswerkers zijn 132 mensen gewond geraakt, van wie vijf er slecht aan toe zijn. De Israëlische krant Haaretz meldt dat er twee doden zijn gevallen.

Op beelden is te zien dat de achterste rijen van de tribune in de drukbezochte synagoge instorten: