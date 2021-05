Giakoumakis topscorer met 26 goals, maar: 'Heb er niet zo van genoten'

De 26-jarige Griekse spits is de eerste eredivisietopscorer die degradeert met zijn ploeg. Hij verdiende de titel onder meer door een hattrick in zijn eredivisiedebuut tegen FC Emmen, zijn vier goals tegen ADO Den Haag en een klapper van opnieuw vier treffers tegen Vitesse.

Dat alles heeft te maken met de degradatie van zijn club VVV-Venlo, na vier seizoenen in de eredivisie. "Het was persoonlijk een heel goed seizoen, maar mijn eerste doel was om het team te helpen in de eredivisie te blijven. Ik kan een beetje blij zijn."

Als topscorer van de eredivisie en aanstaand vader lijkt voor Georgios Giakoumakis de zon volop te stralen. Met 26 doelpunten is hij de eerste winnaar van de Willy van der Kuijlen-trofee . Maar: "Om eerlijk te zijn, ik heb er niet zo van genoten zoals ik wilde."

Giakoumakis houdt met 26 doelpunten PSV'er Donyell Malen (19 goals) ruim achter zich. Hij is de eerste eredivisietopscorer van VVV en maakte de meeste goals voor de club in een eredivisieseizoen sinds Hans Sleven in het seizoen 1958/1959 tot 24 kwam.

Volgend seizoen weer eredivisie?

Giakoumakis hoopt snel naar zijn geboorteland Griekenland te gaan, om "te genieten met zijn familie" en om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. "Binnen tien dagen wordt verwacht dat zij bevalt. Ik hoop dat ik Griekenland voor die tijd bereik, ik wil er graag bij zijn."

"Daarna ga ik relaxen, want ik ben mentaal erg vermoeid", zegt de 26-jarige spits, die ook hoopt deze zomer een stap hogerop te maken. "Ik hoop dat er aanbiedingen zijn en ga spreken met VVV om te bepalen wat het beste is voor mij en de club."

Misschien zien we de topscorer van dit seizoen na de zomer wel terug in de eredivisie, maar dan wel bij een andere club. Of kiest hij voor een stap buiten Nederland? "Dat hangt af van de offers. Ik sta overal voor open."