Westerhof en Bonfrère ruziën voor rechtbank over 'verkocht' WK-duel Nigeria

Bonfrère (74) zou in Nigeriaanse media hebben gesuggereerd dat Westerhof (80) als bondscoach van Nigeria in 1994 het WK-duel met Italië voor 100.000 dollar heeft verkocht. Nigeria verloor dat duel na verlenging met 2-1.

Toch maakte Roberto Baggio, na zwak verdedigen van Oliseh, in 88ste minuut 1-1. In de verlenging schoot Baggio de Italianen uit een strafschop naar de overwinning, na een onhandige overtreding op Antonio Benarrivo.

In dat duel kwam Nigeria vroeg op 1-0 via Emmanuel Amunike en leek er geen vuiltje aan de lucht. Zeker nadat Gianfranco Zola (weliswaar ten onrechte) van het veld was gestuurd.

De Nigerianen overrompelden de later halvefinalist Bulgarije (3-0) en leden een nipte nederlaag tegen Argentinië. Als groepswinnaar nam de ploeg van Westerhof en Bonfrère het in de achtste finales op tegen het tegenvallende Italië.

Met spelers als Sunday Oliseh, Jay Jay Okocha, Finidi George, Daniel Amokachi en doelman Peter Rufai plaatste Nigeria zich in 1994 voor het eerst voor het WK, nadat het eerder dat jaar al de Afrika Cup had gewonnen.

De ambitieuze Westerhof begon zijn trainersloopbaan bij Vitesse en werd later jeugdtrainer en assistent bij Feyenoord. Toen hem te kennen werd gegeven dat hij niet in aanmerking kwam voor het hoofdtrainerschap in Rotterdam-Zuid, vertrok hij naar MVV.

Dopingbeschuldiging

In 1985 gaf de uitgesproken Westerhof een spraakmakend interview aan voetbaltijdschrift ELF, waarin hij onder meer vertelde dat Feyenoord-spelers doping toegediend hadden gekregen. De tuchtcommissie van de KNVB dwong hem die uitspraken terug te nemen en schorste hem voor zes maanden wegens het in diskrediet brengen van het voetbal.

Westerhof werd ontslagen als coach van Vitesse, kwam vervolgens niet meer aan de bak in het Nederlandse profvoetbal en trainde in 1988 vierdeklasser SC Westervoort. Zijn aanstelling als bondscoach van Nigeria in 1989 was dan ook een grote verrassing.

Limburger Bonfrère volgde Westerhof in 1995 op als bondscoach van de 'Super Eagles' en veroverde een jaar later - met Ajacied Nwankwo Kanu als uitblinker - olympisch goud bij de Spelen in Atlanta.

Bonfrère zegt dat zijn woorden in de Nigeriaanse media zijn verdraaid.