Baudet "verbaasd" over opstappen drie Kamerleden

Forum voor Democratie-leider Baudet is er "verbaasd" over dat drie van zijn fractiegenoten zich deze week hebben afgesplitst. Dat zei hij na een bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag, waar hij met zijn 'Vrijheidskaravaan' onder meer protesteerde tegen de coronamaatregelen.

Donderdag stapten de Kamerleden Van Haga, Smolders en Ephraim uit Forum; ze blijven wel in de Kamer. Directe aanleiding was een poster waarin Forum een verband legde tussen de Duitse bezetting en het coronabeleid van het kabinet. Baudet betreurt hun vertrek, zeker omdat het zo kort na de verkiezingen is: "Ik vind het een beetje een heftige reactie op iets waar je verschillend over kunt denken." Hij wees erop dat ook de Eerste Kamerleden van Forum kritiek hadden op de poster, maar toch niet uit de partij zijn gestapt.

Baudet wil graag met de drie blijven samenwerken, en benadrukte dat er geen sprake is van ruzie.

Beweging in plaats van politieke partij

De FvD-leider zei tegen de aanwezigen op het Malieveld dat Forum een beweging moet worden, meer dan alleen een politieke partij. Hij pleitte onder meer voor scholen "waar kinderen niet worden geïnjecteerd en waar geen mondkapjes worden gedragen". Op de bijeenkomst in Den Haag kwamen enkele honderden mensen af.