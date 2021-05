Volleyballers verliezen laatste duel EK-kwalificatiereeks van Kroatië

De Nederlandse volleyballers hebben de EK-kwalificatie afgesloten met een 2-3 (25-27, 23-25, 25-18, 26-24, 13-15) nederlaag tegen Kroatië. Oranje was al zeker van EK-deelname.

Omdat de Kroaten zaterdag met 'slechts' 3-2 van Zweden wonnen, en daarmee twee punten pakten in plaats van drie, was Oranje zeker van de groepswinst. Kroatië kon zich nog wel als een van de beste vijf nummers twee kwalificeren voor het EK. In het duel was het dan ook duidelijk te merken dat de Kroaten nog ergens voor speelden.

Kroatië boog in de eerste set 22-24 om in 27-25 en in de tweede set 20-21 in 25-23. De derde en vierde set werden gewonnen door Oranje, hoewel de Kroaten in set vier van 20-24 nog terug kwamen tot 24-24. In de vijfde set wisten ze zich naar de zege te knokken.