Bouwman ging voor enorme stunt, maar Bernal pakt ritzege en roze in Giro

Egan Bernal heeft de negende rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Colombiaan van Ineos passeerde in de finale bergop kort voor de streep de vroege vluchters Koen Bouwman en Geoffrey Bouchard en nam tevens de roze trui over van de Hongaar Attila Valter.

De slotfase van de 158 kilometer lange rit was ongemeen spannend. Bouwman (Jumbo-Visma) achterhaalde op 3 kilometer van de streep Bouchard, die kort daarvoor was weggesprongen.

Flits Bernal

Bouwman en Bouchard hadden op een kilometer van de finish nog 40 tellen marge en toen, met amper 400 meter te gaan, kwam Bernal ineens voorbij geflitst.