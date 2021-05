Minister Bijleveld van Defensie bezoekt laatste Nederlandse militairen Afghanistan

Ze benadrukte ook dat de veiligheidssituatie zorgelijk is in het land. "Het risico bestaat dat een deel van de vooruitgang verloren gaat. Dit hangt af van de ontwikkelingen in Afghanistan."

Bijleveld en Eichelsheim spraken kort met de militairen. Inmiddels zijn de twee weer terug in Nederland. "Afghaanse veiligheidsdiensten zijn al sinds 2015 verantwoordelijk voor de veiligheid", zei de minister na het bezoek. "Mede dankzij Nederland heeft het land grote stappen gezet. Politie en leger zijn vanaf de grond opgebouwd en er is vooruitgang op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en vrouwenrechten."

De minister en de generaal bezochten de militairen omdat hun tijd er bijna op zit aangezien de NAVO-missie Resolute Support stopt . Nederland maakt ook deel uit van de missie die werd opgezet na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 in New York.

In totaal zond Nederland 30.000 manschappen naar het Aziatische land, verspreid over twintig jaar. Die Nederlanders voerden onder meer patrouilles uit, spraken met dorpsautoriteiten tijdens zogenoemde shura's en trainden militairen. Ook vochten ze tegen de Talibanstrijders.

25 Nederlanders kwamen om in Afghanistan. "Een veelvoud daarvan heeft letsel aan hun uitzending overgehouden, zowel geestelijk als lichamelijk", zegt Eichelsheim. "Tot op de dag van vandaag speelt Afghanistan een rol in de levens van nabestaanden, onze uitgezonden militairen en hun thuisfront."

De verwachting is dat de Nederlandse militairen in juli weer terug zijn. Eerder was de verwachting dat de aftocht van de NAVO-militairen, die op 1 mei is begonnen, pas in september afgerond zou zijn.