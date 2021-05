Zilver voor Van der Poel bij tweede wereldbekerwedstrijd mountainbiken

In de derde van zes ronden reed Pidcock opeens weg bij Van der Poel. De Brit was ontketend en reed onbedreigd naar zijn eerste wereldbekerzege. Flückiger sloot aan bij Van der Poel, maar moest onze landgenoot een ronde later laten gaan.

Mathieu van der Poel is als tweede geëindigd in de tweede wereldbekerwedstrijd mountainbiken van het seizoen. In Nové Mesto moest hij alleen de oppermachtige Brit Tom Pidcock voor zich dulden.

Terpstra en Tauber in subtop

Bij de vrouwen was er geen hoofdrol weggelegd voor Anne Terpstra en Anne Tauber. Op het technische parcours in Tsjechië konden onze landgenotes in de eerste ronde niet mee met de snelsten.

Terpstra en Tauber wisten zich wel te handhaven in de subtop, maar het podium bleef uit zicht. Ze eindigden respectievelijk als negende en tiende.

Loana Lecomte was opnieuw een klasse apart. De 21-jarige Française reed net als vorige week in Albstadt de gehele race alleen op kop. Ze liet de concurrentie direct achter zich en reed soeverein naar haar derde zege in het wereldbekercircuit.