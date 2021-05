Pro-Palestijnse betogingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Enschede

Op de Dam in Amsterdam hebben vanmiddag vele honderden mensen hun steun betuigd aan de Palestijnen in het conflict met Israël. Veel mensen hadden de Palestijnse vlag bij zich. Tot 15.00 uur waren er toespraken, daarna vertrokken de deelnemers voor een tocht naar het Amstelstation.

Sommige deelnemers droegen borden bij zich waarop wordt opgeroepen tot de vestiging van een islamitische staat in Israël en de bezette gebieden. Verder was er een vlag te zien die ook door Islamitische Staat wordt gebruikt.

Vanmiddag waren er ook kleinere pro-Palestijnse demonstraties in Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Enschede. In Eindhoven kwamen honderden mensen bijeen op het Stadhuisplein, schrijft Omroep Brabant. RTV Noord telde zo'n 200 demonstranten op de Grote Markt in Groningen. In een park in Enschede waren enkele honderden mensen op de been, aldus RTV Oost.

Op het Beursplein in Amsterdam was een kleine pro-Israëlische betoging.