Gedegradeerd ADO geeft voorsprong bij Twente weg en blijft laatste

Het gedegradeerde ADO Den Haag had op de laatste speeldag van de eredivisie de laatste plaats nog kunnen verlaten, maar door een 3-2 nederlaag bij FC Twente eindigt de club het seizoen als hekkensluiter. De ploeg van coach Ruud Brood gaf in Enschede een 2-0 voorsprong weg.

Bij ADO was John Goossens in de eerste helft de grote man. De middenvelder draaide na een half uur prachtig in één keer een corner binnen en maakte met een knal van zo'n 25 meter ook de 2-0, al zag Joël Drommel, die Twente deze zomer verruilt voor PSV, er bij die goal niet goed uit.