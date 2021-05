Nieuwe foto's van (bijna) jarige koningin Máxima

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima heeft de Rijksvoorlichtingsdienst drie nieuwe foto's van haar gepubliceerd. Ze zijn begin deze maand gemaakt door koning Willem-Alexander in de tuin van hun huis, Paleis Huis ten Bosch.

Morgen is Máxima jarig. Vanwege corona wordt dat niet uitgebreid gevierd. Wel maakte zij maandag en dinsdag een rondreis door het land, als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas. De stichting zet zich in voor meer muziekles in het basisonderwijs.

Morgenavond zendt NPO1 een interview van Matthijs van Nieuwkerk met de koningin uit. (Máxima 50, 20.33-21.45)