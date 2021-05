Klap van nacompetitie niet groot bij Emmen: 'Hoop op wondertje was er, maar niet gelukt'

"We hoopten vandaag klaar te zijn, maar helaas is dat niet gebeurd. De bezinking kwam even naar boven", zegt Lukkien, die ook nog inging op de aanmoedigingspremie die de club voorafgaand aan de wedstrijd aan Fortuna Sittard zou hebben beloofd om te winnen van Willem II.

Trainer Dick Lukkien had daarom even tijd nodig om te ontladen. Hij bleef lang zitten op de welbekende trap van het stadion van VVV-Venlo. "Ja, natuurlijk. Ik nam even in vogelvlucht het seizoen door", vertelt de trainer.

"De hoop op een wondertje was er wel, maar uiteindelijk is het niet gelukt en dat is dan zo", vervolgt De Leeuw na afloop van de met 4-0 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Omdat Willem II ook won bleef de Tilburgse ploeg boven Emmen, net als RKC Waalwijk deed, maar dan op doelsaldo.

Hoewel het als een koude douche voelt, is FC Emmen nuchter onder het feit dat de club zich via de nacompetitie moet verzekeren van nog een seizoen in de eredivisie. "Wij hebben nooit op een veilige plek gestaan, vandaar dat het niet zo'n heel grote klap is", aldus Michael de Leeuw.

Lukkien wilde even ontladen op trap: 'Nam in vogelvlucht seizoen door' - NOS

"Ik kan je daar niets over vertellen, want ik heb dat niet meegekregen", aldus Lukkien, die Fortuna-trainer Sjors Ultee wel een appje had gestuurd. "Zo van: 'Doe alsjeblieft je best.' Maar er zullen vast wel wat belletjes over en weer gepleegd zijn, want de spelers kennen elkaar."

De Leeuw: "Wij wilden een heel pakket EasyToys (de hoofdsponsor van Emmen, red.) die kant op sturen. Er is van alles besproken, zelfs gebakjes. Fortuna had voor ons heel goede zaken kunnen doen, maar dat is niet gebeurd."

Veel vertrouwen en goed gevoel

Emmen sloot het reguliere seizoen af met een klinkende overwinning. "De tweede helft waren wij echt hongerig", zegt De Leeuw. Lukkien: "Ik vond ons erg goed spelen, het vlammetje ging bij VVV wel uit. We wonnen overtuigend en het was de grootste eredivisieoverwinning van Emmen."

Het goede gevoel dat het daaraan heeft overgehouden, neemt de ploeg mee naar komende donderdag, wanneer tegen NAC Breda wordt gespeeld in de eerste ronde van de nacompetitie. Emmen beseft dat het alles te verliezen heeft.

"Voor ons was belangrijk om een goed gevoel over te houden", aldus De Leeuw. "De play-offs zijn net een bekerwedstrijd, het is maar één wedstrijd. Dat maakt de play-offs leuk, maar maakt ons ook een gewaarschuwd team."