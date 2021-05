Emmen wint van VVV, maar moet op doelsaldo toch nacompetitie spelen

FC Emmen moet zich gaan opmaken voor de nacompetitie, om via die weg in de eredivisie te blijven. De club uit Drenthe heeft weliswaar met 4-0 gewonnen bij VVV-Venlo, maar directe concurrent om de veilige vijftiende plaats Willem II zegevierde thuis tegen Fortuna Sittard: 2-1 .

Om de nacompetitie te ontlopen, moest Emmen zelf winnen en bovendien hopen dat Willem II dat niet zou doen tegen Fortuna. Om die reden zou Emmen een aanmoedigingspremie hebben aangeboden aan de selectie van Fortuna, maar dat werd door de voorzitter zelf ontkend.

Maar Willem II won dus in Tilburg, waardoor die ploeg verzekerd is van nog een seizoen in de eredivisie en Emmen is aangewezen op de play-offs. Daarin ontmoet het komende donderdag NAC Breda in een alles-of-niets-wedstrijd in eigen huis. Dat duel gaat het dankzij de overwinning in Venlo wel met een goed gevoel in.

Feller Emmen

De ploeg van trainer Dick Lukkien toonde zich (logischerwijs) gretiger en scherper dan VVV en kwam met nog tien minuten te gaan in de eerste helft op voorsprong. Na een goede aanval over rechts vond Glenn Bijl via een mooi hakje Kerim Frei. Hij legde terug op Luka Adzic en die schoot raak.

Bij VVV ontbraken de geblesseerde Georgios Giakoumakis, topscorer van dit eredivisieseizoen met 26 treffers, en coach Jos Luhukay, die in quarantaine moest. Maar ook de inspiratie om de voorlopig laatste eredivisiewedstrijd in een overwinning om te zetten was ver te zoeken.

Dat was ook na rust het geval, toen Emmen via een strafschop van Sergio Peña, ook dit duel de aanjager van de ploeg, de score verdubbelde. Na ruim een uur spelen stelde de ploeg de zege veilig: aanvoerder Michael de Leeuw kopte hard raak via de onderkant van de lat na een voorzet vanaf rechts.

Bekijk de reacties van Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw en trainer Dick Lukkien.