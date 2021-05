Sparta kan zich na zege op Heerenveen opmaken voor play-offs om Europees ticket

Sparta-spelers vieren de 2-0 tegen sc Heerenveen - Pro Shots

36 jaar nadat Sparta voor het laatst actief was in Europa, is de club opnieuw in de race voor een Europees avontuur. De Rotterdammers hebben zich dankzij een 2-1 zege op sc Heerenveen verzekerd van de achtste plaats en doen zodoende mee aan de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Sparta kende een stroeve seizoenstart (in de achtste speelronde werd pas de eerste overwinning geboekt), maar na de winterstop kwam play-off-deelname toch nog in zicht. In de laatste speelronde tegen sc Heerenveen moest daarvoor nog een keer alles uit de kast gehaald worden. Heracles Almelo, dat met nog één wedstrijd te spelen hetzelfde puntenaantal had, zat Sparta namelijk op de hielen. De club uit Almelo verloor echter op de laatste speeldag van AZ en verspeelde daarmee zijn kansen op play-off-deelname.

Eindstand eredivisie - NOS

Om zo fit mogelijk aan het duel te beginnen, was Sparta zaterdag al afgereisd naar Friesland en dat wierp zijn vruchten af. De Rotterdammers kwamen veel sterker uit de startblokken dan de thuisploeg. Al in de zevende minuut was het raak voor de bezoekers in het Abe Lenstra Stadion, dankzij Lennart Thy. De Duitse aanvaller liep zich vrij en schoot de bal in de korte hoek knap voorbij doelman Erwin Mulder, die aan de grond genageld stond.

Lennart Thy viert zijn doelpunt tegen sc Heerenveen - ANP