Sparta gaat strijden om ticket voor Europees voetbal: 'Weergaloze eindsprint'

"De eindsprint was weergaloos", sprak Sparta Rotterdam-verdediger Bart Vriends trots na de 2-1 overwinning op sc Heerenveen, waarmee de ploeg zich verzekerde van een play-off-plek voor Europees voetbal.

"Ik heb net even naar de stand gekeken en dat ziet er voor ons doen toch wel indrukwekkend uit", aldus Vriends. "Ik denk dat ik voor het eerst een seizoen afsluit met een positief doelsaldo."

"Het was een weergaloos seizoen en er komt nog een geweldig weekje aan", keek de 30-jarige Vriends alvast vooruit naar de halve finale van de play-offs, waarin stadgenoot Feyenoord de tegenstander is. Eerder dit seizoen speelden Sparta en Feyenoord in de Kuip met 1-1 gelijk, een resultaat waar de Spartanen zich aan vasthouden.

"Dat was een heel goede wedstrijd. We hadden toen vlak voor tijd zelfs een megakans om te winnen", wist Vriends zich te herinneren. "We moeten nu doorgaan zoals we de laatste weken spelen. We hebben gigantisch veel te winnen en niet veel te verliezen. We gaan er met volle teugen van genieten. Na je carrière kijk je hier toch met heel veel trots op terug."

'Spelers moeten het doen'

Ook trainer Henk Fräser is trots op zijn spelers. "Natuurlijk is het een samenwerking tussen spelers en technische staf, maar het blijven altijd de spelers die het moeten doen."