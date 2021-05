Robben-loos Groningen gaat met nederlaag play-offs om Europees voetbal in

Aan de overkant werd ook collega-keeper Mous, zeker voor rust, nauwelijks getest. Dankzij een kolderieke eigen goal werd het 1-0: een pass van Nakayama eindigde via de Groningse verdedigers Miguel en Itakura en Padts hoofd in het doel.

Groningen, waar Arjen Robben niet bij de wedstrijdselectie zat, speelde een zouteloos duel bij het al uitgespeelde PEC Zwolle (dertiende). Doelman Sergio Padt hoefde in z'n 196ste opeenvolgende competitieduel voor Groningen (alleen de doelmannen Jelle ten Rouwelaar, Ruud Hesp en Sander Boschker zetten ooit een langere serie neer voor hun club) amper in actie te komen.

FC Groningen gaat met een nederlaag de play-offs om Europees voetbal in. De ploeg van trainer Danny Buijs verloor zondag met 1-0 bij PEC Zwolle en strijdt als nummer zeven van de eredivisie vanaf woensdag met FC Utrecht om een ticket in de voorronde van de Conference League.

PEC sloot een turbulent seizoen daardoor met winst af. De club ontsloeg in februari trainer John Stegeman en Bert Konterman werd aangesteld als diens opvolger. Volgend seizoen is Art Langeler de eindverantwoordelijke in Zwolle.