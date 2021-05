Feyenoord legt RKC over de knie, maar Waalwijkers blijven in eredivisie

Vreugde bij de spelers van Feyenoord - ANP

Feyenoord heeft de competitie afgesloten met een 3-0 thuiszege op RKC Waalwijk, dat door de nederlaag het winnende FC Emmen naast zich zag komen op de ranglijst, maar door een beter doelsaldo dan de Drentenaren de nacompetitie ontloopt. De Rotterdammers, die vijfde zijn geworden in de eredivisie, wacht nog wel overwerk: de play-offs met als inzet Europees voetbal. Bij Feyenoord stond de 21-jarige middenvelder Achraf El Bouchataoui na twee invalbeurten voor het eerst in de basis. Daarin ontbraken onder meer keeper Justin Bijlow, de verdedigers Marcos Senesi en Tyrell Malacia en middenvelder Leroy Fer. Het viertal begon met het oog op de play-offs op de bank.

Eindstand eredivisie - NOS

De thuisploeg begon veelbelovend met al na twee minuten een schot van Ridgeciano Haps dat over vloog, maar verder viel er lang weinig te genieten van wat Feyenoord op de mat legde. RKC oogde geïnspireerder en was gevaarlijk via een schuiver voorlangs van Said Bakari, terwijl de jarige Richard van der Venne zich na een mooie steekpass van Anas Tahiri de kaas van het brood liet eten door Uros Spajic en doelman Nick Marsman. Energieker Pas diep in de eerste helft ging Feyenoord energieker te werk en dat leverde direct resultaat op. In de 37ste minuut legde Steven Berghuis een pass van Orkun Kökcü panklaar terug op Nicolai Jörgensen die de hoek vond.

Jens Toornstra legt aan voor de 2-0 voor Feyenoord - ANP

Kort voor rust kreeg RKC-doelman Kostas Lamprou een uithaal van Berghuis niet onder controle, waarna Jens Toornstra in zijn 200ste competitieduel voor Feyenoord in de rebound de 2-0 voor zijn rekening kon nemen. Het was het 100ste doelpunt in het betaald voetbal voor de 32-jarige Leiderdorper. Meteen na de pauze denderde Feyenoord door. Een lage voorzet van Luis Sinisterra werd nog gemist door Toornstra, maar niet door Berghuis, die met zijn achttiende competitietreffer van het seizoen de stand naar 3-0 tilde. Fakkels op het veld Halverwege de tweede helft kwam het vuurwerk plots van de tribune, nadat tientallen Feyenoord-supporters erin waren geslaagd De Kuip binnen te dringen. De knallen langs en rokende fakkels op het veld noopten scheidsrechter Bas Nijhuis het duel voor enkele minuten stil te leggen. Een applaus van de spelers van Feyenoord werkte blijkbaar zalvend, want daarna keerde de rust in het stadion snel terug.

Feyenoord-supporters zijn met vuurwerk De Kuip binnengedrongen - ANP