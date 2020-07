Start Tour de France 2021 week naar voren gehaald vanwege Olympische Spelen

De internationale wielrenunie UCI heeft de start van de Tour de France van 2021 een week vervroegd. De belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar begint daardoor op 26 juni in plaats van 2 juli. Reden daarvoor is de verplaatsing van de Olympische Spelen van Tokio naar 2021.

De Tour zou eindigen op 25 juli, maar finisht nu op 18 juli. Hierdoor zijn de renners ook in de gelegenheid om in Tokio mee te doen. De olympische wegwedstrijd voor mannen in Japan is op 25 juli, vier dagen later is de tijdrit.

De organisatie van de Ronde van Frankrijk, de ASO, gaf eind juni al aan de Tour te willen verplaatsen, zodat er geen overlap is met de Olympische Spelen.

Of de start van de Tour nog plaatsvindt in Kopenhagen valt te betwijfelen. In de Deense hoofdstad wordt op 28 juni namelijk nog een achtste finale van het EK voetbal gespeeld. Kopenhagen krijgt Le Grand Départ waarschijnlijk een jaar later.

Ook Vuelta naar voren geschoven

De Ronde van Spanje begint ook een week eerder, op 14 augustus. Hiermee wil de UCI de wedstrijd beter later aansluiten op de Europese kampioenschappen (in het weekend van 11 en 12 september) en de wereldkampioenschappen.