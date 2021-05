Willem II verzekert zich van lijfsbehoud na krappe zege op Fortuna Sittard

De Tilburgers konden niet veel langer dan de rust genieten van de voorsprong. Na een goede aanval kreeg Fortuna-middenvelder Zian Flemming de bal net buiten het strafschopgebied voor de voeten. De middenvelder twijfelde niet en schoot hard langs Arijanet Muric.

Fortuna Sittard, dat nog een hele kleine kans had de play-offs om Europees voetbal te bereiken, liet daarna even weinig zien als in de eerste helft terwijl Willem II weer op zoek ging naar de voorsprong. Die kwam er via Sebastian Holmén, die na een hoekschop goed werd bediend door Ché Nunnely en hard binnenschoot.

Het doelpunt bleek de verlossing voor Willem II, dat zich ondanks de 3-0 zege van VVV-Venlo op FC Emmen, verzekerde van nog een seizoen in de eredivisie.