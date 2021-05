Flexwoningen voor starters in Achterhoekse buurtschappen

In de gemeente Aalten zijn afgelopen week twee flexwoningen geplaatst in buurtschap De Haart. De gemeente hoopt dat het een oplossing is voor jongeren die in kleine buurtschappen van de gemeente willen blijven wonen, maar geen geschikte woning kunnen vinden.

De zogenoemde uuthuuskes zijn tijdelijke betaalbare flexwoningen van zestig vierkante meter. Ze zijn verplaatsbaar en duurzaam. De 25-jarige Imre Hoftijzer gaat samen met zijn vriendin in zo'n uuthuuske in De Haart wonen. Over een week krijgt hij de sleutel. "Ik heb er heel veel zin in", zegt Hoftijzer tegen Omroep Gelderland. "Ik heb er heel erg naar uitgekeken en eigenlijk mag het van mij nu wel gaan gebeuren."

Hoftijzer heeft veel van zijn vrienden zien vertrekken uit de buurtschap naar grote omliggende plaatsen, zoals Aalten en Winterswijk. "Hier in De Haart was er niks wat betaalbaar was of te huren viel", zegt Hoftijzer. "Je moet al met veel eigen geld komen wil je in aanmerking komen voor een woning. Dat is gewoon niet te doen als starter."

Dat Hoftijzer in zijn eigen buurtschap kan blijven wonen, maakt hem trots en blij. "Ik heb mijn vrienden en werk in de buurt en zit hier goed op mijn plek. Hoe het over vijf of tien jaar zal gaan, weet ik nog niet."

De bedoeling is dat de tijdelijke flexwoningen ook in andere gemeenten in de Achterhoek gebouwd kunnen worden: