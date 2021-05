Napoli verdringt Juventus weer van Champions League-plek

Napoli heeft Juventus weer uit de topvier van de Serie A verdrongen. De ploeg uit Napels won de uitwedstrijd tegen Fiorentina met 2-0 en klom daardoor naar de derde plaats. Nummer vier AC Milan treedt zondagavond nog aan tegen Cagliari.

Lorenzo Insigne zette Napoli op voorsprong in Florence; hij miste een penalty, maar schoot in de rebound wel raak. Bij de 0-2 veranderde Lorenzo Venuti een schot van Piotr Zielinski van richting, waardoor de doelman van Fiorentina kansloos was. Fiorentina speelde het laatste half uur met een man minder na een rode kaart voor de Pool Bartlomiej Dragowski.

Drie ploegen, nog twee tickets

Napoli, dat nu één punt meer heeft dan de concurrenten, strijdt met Juventus en AC Milan om de twee nog te vergeven startbewijzen voor de Champions League. Atalanta heeft net als Internazionale al een ticket binnen. Juventus boekte zaterdag een belangrijke zege (3-2) op Inter, dat zich reeds heeft verzekerd van de landstitel.

Er is nog één speelronde te gaan in de Serie A. Juventus speelt volgend weekend uit tegen Bologna, Napoli wacht de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona. AC Milan speelt een uitduel met Atalanta.