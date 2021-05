Ten Hag concludeert: 'Kunnen met Ajax meer bereiken, heb idee hoe dat te doen'

Van zijn zoon had Erik ten Hag een boek gekregen: De Wim Hof methode, Overstijg jezelf met The Ice Man. "Dat moet ik lezen", zegt de trainer van Ajax in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Dat heb ik hem beloofd en ga ik ook doen."

Wim Hof heeft een fascinatie voor kou, weerstond extreme temperaturen en houdt van baden in ijskoud water, vandaar zijn bijnaam The Ice Man. In het boek kan Ten Hag lezen hoe de kou goed is voor lichaam en geest, voor een betere gezondheid en betere prestaties.

Dat Ten Hag dit boek kreeg van zijn zoon, is niet voor niets. De 51-jarige Tukker leest graag en vergaart graag meer kennis. "Je moet je leven verrijken", zegt hij. "Dan moet je op zoek, initiatief nemen, ondernemen, vind ik, proberen grenzen op te zoeken. Dan heb ik het niet alleen over sport. Dat is het mooie van het leven. Jezelf blijven uitdagen."

'Verbinding nodig om iets te bereiken'

Een boek over Ten Hag is er nog niet, een 'Ten Hag-methode' is er wel, sinds januari 2018 volop in ontwikkeling bij Ajax. Teamspirit was dit seizoen het sleutelwoord. "Bij teams die succesvol zijn moet verbinding zijn om iets met elkaar te bereiken", zegt hij. "Anders gaat het niet lukken."