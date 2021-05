Eerste diagnose handbalster Polman: geen operatie, maar Spelen zeer onzeker

Polman raakte tijdens de wedstrijd van haar Deense ploeg Esbjerg tegen Odense geblesseerd. Bij het opstomen richting het vijandelijke doel kwam haar knie in aanraking met het bovenbeen van haar tegenstander, waarna Polman gedragen door een ploeggenote en kermend van de pijn het veld verliet.

Het is zeer onzeker of Estavana Polman met Nederland kan meedoen aan de Olympische Spelen. De 28-jarige handbalster liep afgelopen dinsdagavond opnieuw een knieblessure op. Ze hoeft voorlopig niet geopereerd te worden en er wordt per week bekeken hoe het herstel verloopt.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters nam Polman maandag op in zijn voorlopige selectie voor de Olympische Spelen. Het toernooi in Tokio begint op 25 juli. Oranje speelt in de groepsfase tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola.

Weer die rechterknie

Het gaat om dezelfde knie waaraan ze vorig jaar zwaar geblesseerd raakte. In augustus vorig jaar scheurde Polman bij een training de kruisband in haar rechterknie. Na een maandenlange revalidatie trainde ze in maart weer voor het eerst mee met de Nederlandse handbalselectie.

Bij de verloren wedstrijd tegen Kroatië (27-25), in april, maakte Polman haar rentree in een wedstrijd. Ze was met zes treffers meteen topscorer.

Destijds gaf ze aan dat ze nog niet alles durfde met haar knie. "Als ik ja zou zeggen, zou ik liegen. Dat heeft ook tijd nodig. Het laatste stukje zit in je hoofd. Ik denk dat je ook gewoon een paar keer een flinke klap moet krijgen."

Bekijk hieronder het interview met Polman na haar terugkeer in maart.