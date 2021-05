Oud-CDA-minister Veerman pleit voor zakenkabinet

Oud-CDA-minister Veerman wil een zakenkabinet. In tv-programma Buitenhof zei hij dat er in de Haagse politiek een cultuurverandering moet komen. Volgens hem is daarom een afkoelingsperiode nodig met een kabinet dat niet aan de politiek is gebonden. Het zou een "extraparlementair kabinet" moeten worden, dat niet gehouden is aan afspraken met partijen.

"Als je de cultuur wilt veranderen, moet je daar tijd voor nemen. Een zakenkabinet zou de Kamer kunnen laten wennen aan de nieuwe verhoudingen", zei Veerman, die zelf minister van Landbouw was in de eerste twee kabinetten-Balkenende.

Mensen met verstand van zaken

In het zakenkabinet zouden mensen moeten worden opgenomen met verstand van zaken, die niet bang zijn dat ze worden weggestuurd. Als mogelijke ministers van Volksgezondheid noemde Veerman Marcel Levi en Martin van Rijn. Levi is voorzitter van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ook is hij arts en hoogleraar en hij was ziekenhuisdirecteur. Van Rijn is voorzitter van woningkoepel Aedes; eerder was hij staatssecretaris van Volksgezondheid en minister voor Medische Zorg,

Een andere kandidaat voor een post in een zakenkabinet zou volgens de oud-minister van Landbouw oud-SER-voorzitter Rinnooy Kan kunnen zijn. Veerman vindt het geen bezwaar als de bewindslieden een politieke achtergrond hebben. "Maar het gaat om bewezen kwaliteiten in het bestuur."

Rol voor Rutte niet ondenkbaar

De CDA'er denkt voor de afkoelingsperiode aan een periode van bijvoorbeeld twee jaar. Hij ziet geen rol voor zichzelf. Volgens Veerman is niet ondenkbaar dat zo'n zakenkabinet onder leiding staat van VVD-voorman Rutte. "Het gaat niet primair om de politieke lijnen, maar om de bestuurlijke beslissingen. Rutte kan best leiding geven aan zo'n club van ervaren oude rotten."

In Buitenhof zeiden de leiders van Bij1 en BBB, Simons en Van der Plas, dat ze wel iets zien in het voorstel voor een zakenkabinet, ook omdat het volgens hen nog lang gaat duren voordat de formatie klaar is. Volt-voorman Dassen reageerde sceptisch: "We hebben al een hectische periode gehad en daar zit al een afkoelingsperiode in. We moeten nu gaan formeren."

Informateur Hamer, die vorige week werd aangesteld, houdt morgen en overmorgen gesprekken met alle fractievoorzitters in de Kamer.