Ophef over aanmoedigingspremie Emmen aan Fortuna: 'Onzin, wel wat geroezemoes'

Emmen-voorzitter over aanmoedigingspremie: 'Als club staan we hier sowieso buiten' - NOS

Voorafgaand aan de laatste speelronde in de eredivisie is ophef ontstaan over een premie die FC Emmen in het vooruitzicht zou hebben gesteld aan Fortuna Sittard. De Drenten hebben kans op rechtstreekse handhaving niet in eigen hand.

"Onzin, er is wel tussen spelers wat geroezemoes geweest", zegt voorzitter Ronald Lubbers. "Dat is vervolgens bij de directie van beide clubs neergelegd, maar dit mag gewoon niet. Dus dat doen we ook niet. Hou op zeg."

Eén punt achterstand

Emmen moet op de slotdag één punt achterstand goedmaken op Willem II om van de zestiende plaats weg te komen. Ze zijn daardoor afhankelijk van een goed resultaat van Fortuna in Tilburg. Zelf gaat Emmen op bezoek bij het al gedegradeerde VVV-Venlo.

Aanmoedigingspremies zijn verboden in het voetbal. Fortuna heeft de zaak bij de KNVB gemeld.