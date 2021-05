PSV-directeur Gerbrands: 'We liggen op koers om weer prijzen te gaan winnen'

Toon Gerbrands kijkt met een tevreden gevoel terug op het seizoen van PSV. "We hebben dit seizoen maximaal gepresteerd, want je moet Ajax ook de credits geven", stelt de algemeen directeur.

"Ajax heeft vanaf 2018, toen ze vier jaar achter elkaar geen kampioen waren geworden, het roer omgegooid en dat betaalt zich in deze jaren nu uit", aldus Gerbrands. "Wij hebben dit seizoen nog niet de stap kunnen maken om aan te haken, dus in alle redelijkheid: de tweede plaats is voor ons nu het maximale."

Gerbrands vindt dat trainer Roger Schmidt de juiste route heeft genomen om met de PSV-selectie te gaan oogsten. "We hebben wel stappen gemaakt, dus we liggen op koers om weer prijzen te gaan winnen."

PSV'ers respecteren elkaar in Gaza-conflict

De algemeen directeur zegt verder "onder de indruk" te zijn geweest hoe de spelers van PSV met het gewapende conflict tussen Israël en Palestina zijn omgegaan.

Israëliër Eran Zahavi toonde via sociale media zijn sympathie voor zijn landgenoten, terwijl Pablo Rosario, Jordan Teze en Mohamed Ihattaren via sociale media aandacht vroegen voor het lot van de Palestijnen.

"Het leek een issue te worden, maar ik moet eerlijk zeggen: ze hebben het heel professioneel opgelost. Het was heel mooi om te zien hoe dat gesprek verliep", aldus Gerbrands.