Lijfsbehoud Willem II, FC Emmen nacompetitie • Giakoumakis pakt Van der Kuijlen-trofee

Van zijn zoon had Erik ten Hag een boek gekregen: De Wim Hof methode, Overstijg jezelf met The Ice Man. "Dat moet ik lezen", zegt de trainer van Ajax. "Dat heb ik hem beloofd en ga ik ook doen."

Wim Hof heeft een fascinatie voor kou, weerstond extreme temperaturen en houdt van baden in ijskoud water, vandaar zijn bijnaam The Ice Man. In het boek kan Ten Hag lezen hoe de kou goed is voor lichaam en geest, voor een betere gezondheid en betere prestaties.

Ten Hag concludeert: 'Kunnen met Ajax meer bereiken, heb idee hoe dat te doen'