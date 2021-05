Giakoumakis pakt Van der Kuijlen-trofee • Ajax laat geen basisspelers naar Spelen gaan

Arbiter Bas Nijhuis zal in zijn wedstrijdrapport melding maken van het incident van de Feyenoord-fans, die de tribune van De Kuip opkwamen tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

"We hoorden in eerste instantie dat het buiten het stadion al onrustig was. Ik begreep dat het een protestactie was tegen Feyenoord City (het nieuwe stadion, red.). Het waren flinke knallen", aldus Nijhuis in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

"Toen de spelers van Feyenoord gingen applaudisseren, zag je dat de supporters weer rustig naar de hoek gingen. Dat was voor mij ook het teken om iedereen op het veld te laten."

Nijhuis zegt verder een formele procedure te volgen. "Ik maak er melding van dat ik de wedstrijd stil heb moeten leggen. Voor de rest zal er in Zeist naar moeten worden gekeken."