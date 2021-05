'Emmen bood Fortuna 25.000 euro' • El Bouchataoui bij Feyenoord

Voorzitter Ronald Lubbers van Emmen ontkent de berichtgeving over een vermeende aanmoedigingspremie aan Fortuna Sittard.

"Onzin, er is wel tussen spelers onderling wat geroezemoes geweest", aldus Lubbers. "Dat is vervolgens bij de directie van beide clubs neergelegd, maar dit mag gewoon niet. Dus dat doen we ook niet. Hou op zeg."

"Emmen en Fortuna staan hier sowieso buiten, want wij weten dat het niet mag."