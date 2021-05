Gaan Bernal en Evenepoel op jacht naar het roze in bergrit met onverharde finale?

Egan Bernal werd derde in Strade Bianche dit voorjaar en kan zijn hart dus ophalen vandaag en zeker ook aanstaande woensdag als het de hele dag over onverharde wegen gaat. "Ik houd erg van rijden op gravel, maar vandaag zal het anders zijn. Het is maar twee kilometer en het is al de negende dag. We willen vooral geen tijd verliezen. Ik denk dat het vandaag nog te vroeg is voor een een strijd om het klassement."