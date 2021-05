Bouwman buigt op 200 meter het hoofd: 'Bernal kwam als een raket voorbijgevlogen'

De Challenge Mallorca, een serie eendagskoersen op het Spaanse eiland, ontpopt zich als een kans op rehabilitatie van renners die door sommigen al bijna waren afgeschreven. Zaterdag mocht Winner Anacona na bijna zeven jaar weer eens de handen in de lucht steken in een Europese wedstrijd.

Vandaag was het de beurt aan de 38-jarige André Greipel. De aimabele Duitse topsprinter van weleer, goed voor 11 ritzeges in de Tour, 7 ritzeges in de Giro en 4 ritzeges in de Vuelta, won de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia. Hij versloeg Alexander Kristoff in de sprint.

De laatste overwinning van 'Der Gorilla' (dat was zijn 156ste!) was de zesde etappe in La Tropicale Amissa Bongo in Gabon op 26 januari 2019. Dit was trouwens zijn eerste in het shirt van Israel Start-Up Nation.