Van Kalmthout na prestigieuze zege: 'Het was een perfecte dag'

"Het was een perfecte dag en het is ook een droom. Vorig jaar reed ik hier voor het eerst op het podium, nu win ik. Het is geweldig", zo reageerde de nog maar 20-jarige Rinus van Kalmthout na zijn eerste zege in de prestigieuze IndyCar Series.

"Deze zege kwam niet eens onverwacht, want ik wist dat ik de auto had om het te doen. Die was zo snel. Ik ben daarom ook zo blij voor het team en dankbaar. Zonder de jongens uit het team was het nooit gelukt", aldus de coureur van Ed Carpenter Racing na de zegetocht in zijn Chevrolet.

Met 20 jaar mag Van Kalmthout zich een van de jongste winnaars ooit noemen in de IndyCar. Slechts vijf coureurs waren jonger toen ze een race wonnen. Hij maakte vorig jaar al een opvallend debuut in de Amerikaanse raceklasse en eindigde het seizoen als beste eerstejaars (rookie).

Indy 500

Over twee weken wordt de befaamde Indy 500 gehouden. Arie Luyendijk, voorbeeld en mentor van VeeKay, vergaarde bekendheid in ons land door die wedstrijd in 1990 en 1997 te winnen. Van Kalmthout wist zich vorig jaar als vierde te kwalificeren voor de Indy 500, maar een mislukte pitstop brak hem in de race op.