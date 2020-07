Atalanta houdt zicht op tweede plek na benauwde zege op Parma

Atalanta Bergamo is nog een duel verwijderd van een mogelijke historische tweede plek in de Serie A. De club van Hans Hateboer en Marten de Roon won vanavond met moeite met 2-1 bij Parma en is nu al 17 duels ongeslagen in de Serie A.

Uitgerekend Dejan Kulusevski opende de score voor Parma. De 20-jarige Zweed, met roots in Noord-Macedonië, werd in de eerste seizoenhelft door Atalanta Bergamo verhuurd aan Parma.

In januari verkocht Atalanta hem voor 35 miljoen euro aan concurrent Juventus, dat hem meteen weer verhuurde aan Parma.

De voorsprong voor Parma was verdiend, want Atalanta speelde een van zijn zwakste eerste helften van het seizoen. Na rust liet de ploeg vaker zien waarom het een van de meest aantrekkelijke ploegen in de Serie A is.