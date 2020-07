Atalanta en Internazionale strijden op slotdag Serie A om plek twee

Roeslan Malinovski is de gevierde man bij Atalanta Bergamo tegen Parma - AFP

Atalanta Bergamo is nog een duel verwijderd van een mogelijke historische tweede plek in de Serie A. De club van Hans Hateboer en Marten de Roon won vanavond met moeite met 2-1 bij Parma en is nu al 17 duels ongeslagen in de Serie A. Ook de concurrent om de tweede plek, Internazionale, boekte een zege: 2-0 tegen Napoli. De strijd om de tweede plek wordt daardoor zaterdag beslist als Atalanta in Bergamo gastheer is van Internazionale. Uitgerekend Kulusevski Uitgerekend Dejan Kulusevski opende de score voor Parma tegen Atalanta. De 20-jarige Zweed, met roots in Noord-Macedonië, werd in de eerste seizoenhelft door Atalanta Bergamo verhuurd aan Parma. In januari verkocht Atalanta hem voor 35 miljoen euro aan concurrent Juventus, dat hem meteen weer verhuurde aan Parma. De voorsprong voor Parma was verdiend, want Atalanta speelde een van zijn zwakste eerste helften van het seizoen. Na rust liet de ploeg vaker zien waarom het een van de meest aantrekkelijke ploegen in de Serie A is.

Dejan Kulusevski wordt gefeliciteerd door Gervinho en Juraj Kucka na zijn treffer tegen Atalanta - AFP

Roeslan Malinovski maakte de gelijkmaker uit een slim genomen vrije trap. Kort voor tijd zorgde Alejandro 'Papu' Gómez met een schuiver, na de bal eerst nog door de benen van zijn tegenstander te hebben gespeeld, ook nog voor 2-1. Atalanta Bergamo is al zeker van een plek bij de eerste vier in Italië en zal dus ook volgend seizoen uitkomen in de Champions League. Over twee weken is Paris Saint-Germain in Lissabon de opponent van Atalanta in de kwartfinales van de huidige editie.

Inter verslaat Napoli Inter, net als Atalanta al zeker van deelname aan de Champions League, won thuis met 2-0 van Napoli, dat zich al verzekerde van Europa League-deelname. De openingstreffer viel in de beginfase en was van Danilo D'Ambrosio. Cristiano Biraghi bracht na een te hoge voorzet van rechts de bal terug in de zestien en Ambrosio schoof de bal beheerst in de verre hoek. Nog voor rust kreeg Napoli kansen via Lorenzo Insigne (twee keer rakelings naast) en Matteo Politano (redding doelman Samir Hamdanovic). Halverwege de tweede helft verdubbelde Lautaro Martínez de score voor de ploeg van Stefan de Vrij met een afstandsschot.