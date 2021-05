Twee-zonder-stuurman naar Spelen, vrouwenacht grijpt naast ticket

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern hebben Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang deelname aan de Spelen afgedwongen in de twee-zonder-stuurman. Van Sprang en Krommenhoek hadden zich op de Rotsee als snelste geplaatst voor de finale en wonnen ook de strijd om de olympische tickets.

Twee andere boten haalden het niet.

De vrouwenacht werd vierde in de finale, waar een toptweeklassering de eis was. José van Veen en Eva Stewart redden het in de twee-zonder-stuurvrouw niet. Ze werden zesde in de finale.

Negen Nederlandse boten hadden zich al eerder geplaatst voor Tokio. Zij doen niet mee aan het OKT, maar komen komende week op hetzelfde water wel in actie in de tweede WB-wedstrijd van het seizoen.