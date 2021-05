Weerstand onder Japanse bevolking groeit: bijna 60 procent tegen Spelen

Bijna zestig procent van de Japanners is tegen het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer. De coronapandemie is in Japan nog lang niet onder controle op dit moment.

Slechts twaalf procent vindt dat de Spelen wel doorgang kunnen vinden met een beperkt aantal toeschouwers, wijst het onderzoek van persbureau Kyodo verder nog uit.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatie zetten de voorbereidingen gewoon door en plannen een evenement dat onder strenge hygiënevoorschriften moet plaatshebben. Buitenlandse toeschouwers zijn sowieso niet welkom, een besluit over het toelaten van Japanners wordt in juni genomen.

Slechts 1 procent van de Japanners ingeënt

De groeiende aversie tekende zich de afgelopen maanden al af en neemt toe, omdat Japan gebukt gaat onder een groeiend aantal besmettingen. Ruim 350.000 mensen ondertekenden onlangs in korte tijd een petitie waarin wordt opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te annuleren.

Wat ook meespeelt, is de trage vaccinatie in Japan. Slechts 1 procent van de 125 miljoen inwoners is pas ingeënt.