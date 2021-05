Kind omgekomen bij explosie in Lancashire, vermoedelijk gaslek

Bij een explosie in een woning in het Engelse graafschap Lancashire is een kind omgekomen. Vier mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. De politie denkt dat een gaslek de oorzaak was.

Hulpverleners kregen rond 02.30 uur plaatselijke tijd een melding van een explosie of brand in de plaats Heysham, niet ver van Blackpool.

Daar aangekomen, zagen ze dat enkele woningen uit een blok rijtjeshuizen volledig waren verwoest en dat andere beschadigd waren geraakt: