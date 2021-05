Spaanse titelstrijd nadert kookpunt, 'Zidane vertrekt bij Real Madrid'

Omdat ook het cruciale treffen met koploper Atlético Madrid niet werd gewonnen (0-0) is het gat met de lijstaanvoerder momenteel vier punten. Het eventueel mislopen van het kampioenschap in zijn eerste jaar kan Koeman wel de kop kosten, indien preses Joan Laporta een andere koers wil gaan varen.

Bij Barcelona is Koeman niet voornemens om op te stappen en daar is ook weinig reden toe. Zijn krediet bij de clubleiding nam toe na de winst van de Spaanse beker, maar de kansen op de landstitel lijken verspeeld na de recente uitglijders tegen Granada (1-2) en Levante (3-3).

Zaterdag gaf Zidane op een persconferentie antwoord op vragen over zijn toekomst. "Er is een tijd dat je een beslissing neemt die in het voordeel is voor iedereen bij de club. Er zijn tijden dat je blijft, maar soms zijn er ook tijden dat het beter is dat je vertrekt."

Zidane zou zijn spelers voor het duel met Sevilla (2-2) ingelicht hebben over zijn besluit. De Fransman, onder vuur na de uitschakeling in de Champions League door Chelsea, vindt het tijd voor een frisse wind na twee periodes als eindverantwoordelijke in Madrid. Clublegende Raúl, trainer van de reserves, wordt genoemd als opvolger.

Koeman sprak volgens Spaanse media deze week bijna drie uur met Laporta in een restaurant. Daar zouden allerlei onderwerpen de revue zijn gepasseerd, inclusief zijn toekomst. "Voor een coach is het belangrijk om het vertrouwen van de club te voelen. Als dat vertrouwen er is, dan wil ik door, want ik ben hier gelukkig", zei de ex-bondscoach op de persconferentie voor het duel met Celta de Vigo van vandaag.

"Het vertrouwen van de spelers voel ik zeker. We hebben ons behoorlijk verbeterd, maar ik zie ook dat er genoeg ruimte voor verbetering is. Laten we na het seizoen verder praten, uiteindelijk heeft de voorzitter het laatste woord. Maar het kan niet zo zijn dat twee weken geleden alles perfect was, en dat nu alles verschrikkelijk is. Dat is niet eerlijk."