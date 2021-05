Brugdek aangevaren brug Groningen vandaag weggetakeld

In Groningen is Rijkswaterstaat begonnen met het weghalen van het brugdeel waar gisternacht een Duits vrachtschip tegenaan voer. Dat leidde tot grote schade aan de brug, die niet meer open of dicht kan. De brug hangt scheef en het stoplicht is afgebroken.

Gisteravond zijn de voorbereidingen voor het weghalen van het brugdek gestart. Er zijn twee kranen geplaatst om het brugdek op te tillen. Rijkswaterstaat hoopt dat het langzaam terugbuigt in de oorspronkelijke staat.

Als dat niet gebeurt, wordt het brugdek om zijn as gedraaid en op een ponton gelegd. Dan komt de vaarweg vrij en kunnen fietsers en voetgangers weer over de brug. Daarna wordt gekeken wat de beste aanpak is om de brug verder op te ruimen. Dat zal zeker de rest van de dag duren, zegt Rijkswaterstaat bij RTV Noord: