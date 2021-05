Eindexamenkandidaten maken zich zorgen: 'Ik ben heel bang'

Na een jaar van lessen via Zoom en halve dagen op school, beginnen morgen de eindexamens voor middelbare scholieren. Maar vanwege het gemankeerde schooljaar is een groot deel van de eindexamenkandidaten onzeker over hun slagingskans. Dat blijkt uit vragenlijsten die duizenden volgers van NOS Stories hebben ingevuld.

Versoepelingen

Zo kunnen scholieren een extra herkansing gebruiken, hun examens meer spreiden of een vak wegstrepen op hun eindlijst.

De populairste versoepeling is het gebruiken van een extra herkansing. Bijna zeven op de tien eindexamenkandidaten die de vragenlijst invulden, willen dat doen. De eindexamens spreiden is minder geliefd, daarvoor kiezen maar twee op de tien. Langer over je examens doen betekent ook korter vakantie en pas in augustus weten of je geslaagd bent of niet.