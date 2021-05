De Graafschap en Almere uitgeschakeld; hoe gaat de nacompetitie nu verder?

Drie clubs zijn nog in de race om promotie naar de eredivisie, maar het door de coronapandemie ingekorte programma maakte van het speelschema een ingewikkeld rekenmodel. Inmiddels weten de clubs wel waar ze aan toe zijn.

NEC speelt donderdag in de halve finale thuis tegen Roda JC. In de andere wedstrijd gaat NAC Breda op bezoek bij de nummer zestien uit de eredivisie. De winnaar van dat laatste duel speelt volgende week zondag thuis in de finale van de play-offs om een eredivisieticket.