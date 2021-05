Mensen geboren in 1963 of 1964 kunnen prikafspraak maken • Australië houdt grenzen dicht

Mensen die geboren zijn in 1963 of 1964 kunnen vanaf dit moment online een afspraak maken voor een inenting tegen het coronavirus, meldt de GGD. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Volgens GGD-koepelorganisatie GGD GHOR Nederland komen 400.000 mensen versneld aan de beurt voor een vaccinatieafspraak. Het is volgens de GGD niet nodig om te wachten op de uitnodigingsbrief. Mensen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna, zo laat het RIVM weten. Volgens demissionair minister De Jonge is iedereen met een medische indicatie tussen de 18 en 60 jaar oud die elk jaar de griepprik krijgt nu uitgenodigd, en gaat het vaccinatieprogramma nu verder op de volgorde 'van oud naar jong'.

Tot gisteren zijn in Nederland, zo zegt het coronadashboard van de overheid, 7,1 miljoen prikken gezet. Dat is wel een schatting. Het gemelde aantal prikken bij de GGD's is 4,7 miljoen. In dat getal zitten niet de inentingen die zijn gezet in onder meer ziekenhuizen en bij huisartsen.