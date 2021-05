Australië houdt grenzen voorlopig dicht • Taiwan roept op: ga niet hamsteren

In Rotterdam is vandaag de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. De deelnemende artiesten worden bij de Cruise Terminal Rotterdam één voor één per boot afgezet, waarna ze worden geïnterviewd. Polen meldde zich gisteren op het laatste moment af voor de ceremonie vanwege een besmetting in de delegatie. Sowieso verloopt het het Songfestival dit jaar anders dan anders, door de coronapandemie.

Bekijk in onderstaande video welke maatregelen er zoal zijn genomen: